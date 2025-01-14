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Первый раз 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Первый раз
Киноафиша Сериалы Первый раз Сезоны Сезон 1

Pervyj raz 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первый раз»

В 1-м сезоне сериала «Первый раз» главным героем является пятнадцатилетний школьник по имени Костя. Как-то раз его родители отправились на целую неделю в поездку и оставили своего сына одного в свободной квартире. Костя в восторге от такой перспективы, да и какого бы тинейджера на его месте не впечатлила возможность на целых семь дней почувствовать себя свободным и независимым? Теперь можно звать в гости кого заблагорассудится, устраивать тусовки и пробовать что-то новое. В общем, у Кости есть достаточно времени для того, чтобы повзрослеть. Но увы, жизнь устроена таким образом, что за любое удовольствие приходится расплачиваться.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Первый раз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 января 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 января 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 января 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 января 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 января 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 января 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 января 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 января 2025
График выхода всех сериалов
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