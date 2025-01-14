В 1-м сезоне сериала «Первый раз» главным героем является пятнадцатилетний школьник по имени Костя. Как-то раз его родители отправились на целую неделю в поездку и оставили своего сына одного в свободной квартире. Костя в восторге от такой перспективы, да и какого бы тинейджера на его месте не впечатлила возможность на целых семь дней почувствовать себя свободным и независимым? Теперь можно звать в гости кого заблагорассудится, устраивать тусовки и пробовать что-то новое. В общем, у Кости есть достаточно времени для того, чтобы повзрослеть. Но увы, жизнь устроена таким образом, что за любое удовольствие приходится расплачиваться.