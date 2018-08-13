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Постер к 1-му сезону сериала Страшно прекрасно
Киноафиша Сериалы Страшно прекрасно Сезоны Сезон 1

Leobeulli Horeobeulli 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страшно прекрасно»

В 1-м сезоне сериала «Страшно прекрасно» молодой талантливый парень Филип Ю снимается в главных ролях популярных дорам. Карьера – его главное достижение в жизни, которым он обязан своему необычайному везению. Тем временем девушка по имени Чи Ыль-сун тратит лучшие годы на написание убогих сценариев для мыльных опер, за которые ей платят копейки. Они оба еще не знают, что их судьбы неразрывно связаны: то, что плохо для одного, всегда хорошо для другого. Например, если одна расстается с парнем, то другой в это самое время встречает новую любовь. Но однажды они встречаются на одной съемочной площадке.

Список серий 1-го сезона сериала «Страшно прекрасно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 августа 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 августа 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 сентября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 сентября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 сентября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
4 сентября 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
10 сентября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 сентября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
11 сентября 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
11 сентября 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 сентября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
17 сентября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
18 сентября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
18 сентября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 сентября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
24 сентября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
25 сентября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
25 сентября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
1 октября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
1 октября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
2 октября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
2 октября 2018
График выхода всех сериалов
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