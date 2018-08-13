В 1-м сезоне сериала «Страшно прекрасно» молодой талантливый парень Филип Ю снимается в главных ролях популярных дорам. Карьера – его главное достижение в жизни, которым он обязан своему необычайному везению. Тем временем девушка по имени Чи Ыль-сун тратит лучшие годы на написание убогих сценариев для мыльных опер, за которые ей платят копейки. Они оба еще не знают, что их судьбы неразрывно связаны: то, что плохо для одного, всегда хорошо для другого. Например, если одна расстается с парнем, то другой в это самое время встречает новую любовь. Но однажды они встречаются на одной съемочной площадке.