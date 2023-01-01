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Страшно прекрасно
Сезоны
Страшно прекрасно, список сезонов
Leobeulli Horeobeulli
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
KBS2
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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список сезонов сериала «Страшно прекрасно»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
13 августа 2018 - 2 октября 2018
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