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Постер телешоу Безумно вкусно
Постер телешоу Безумно вкусно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Безумно вкусно

Безумно вкусно (2020 - …)

Crazy Delicious 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 18 минут

О чем телешоу

«Безумно вкусно» – кулинарный проект от компании Netflix. В каждом выпуске три любителя готовки представят блюда, которыми собираются покорить сердца профессионалов. Однако еда должна быть не только вкусной, но и поражать воображение. Участники смогут прогуляться по настоящему райскому саду, чтобы выбрать для своей пищи лучшие ингредиенты. Конкурсантам придется постараться и соединить свои знания с самыми невероятными фантазиями. Они имеют право готовить даже банальные блюда, но в новом исполнении. Лучший, по мнению жюри, участник выиграет главный приз – золотое яблоко.

Безумно вкусно - трейлер
Безумно вкусно  трейлер
В ролях
В ролях
Джейд Адамс
Хестон Блюменталь
Никлас Экстедт
Карла Холл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.7 IMDb
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Сезоны
Безумно вкусно - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
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