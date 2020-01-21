«Безумно вкусно» – кулинарный проект от компании Netflix. В каждом выпуске три любителя готовки представят блюда, которыми собираются покорить сердца профессионалов. Однако еда должна быть не только вкусной, но и поражать воображение. Участники смогут прогуляться по настоящему райскому саду, чтобы выбрать для своей пищи лучшие ингредиенты. Конкурсантам придется постараться и соединить свои знания с самыми невероятными фантазиями. Они имеют право готовить даже банальные блюда, но в новом исполнении. Лучший, по мнению жюри, участник выиграет главный приз – золотое яблоко.