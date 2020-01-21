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Постер к 1-му сезону телешоу Безумно вкусно
Киноафиша Сериалы Безумно вкусно Сезоны Сезон 1

Crazy Delicious
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Безумно вкусно»

В 1-м сезоне шоу «Безумно вкусно» примут участие повара-любители, которые собираются личным примером доказать, что отсутствие профессионального опыта – не преграда для воплощения в жизнь самых смелых кулинарных идей. В каждом выпуске три человека будут сражаться за золотое яблоко, которое является главной наградой на проекте. Им предстоит представить нетрадиционный взгляд на классическую кухню. Фрукты и овощи для блюд повара смогут выбрать самостоятельно, сорвав прямо с грядки. Конкурсанты приложат много усилий для того, чтобы удивить взыскательное жюри с многолетним стажем в ресторанном бизнесе.

Список серий телешоу Безумно вкусно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Клубника, хот-доги и дни рождения Birthday Blowout: Strawberries, Hot Dogs and Birthday Parties
Сезон 1 Серия 1
21 января 2020
Яблоки, спагетти болоньезе и поздний завтрак Let There Be Brunch: Apples, Spaghetti Bolognese and Brunch
Сезон 1 Серия 2
28 января 2020
Помидоры, куриный пирог и послеобеденный чай Time for Tea: Tomatoes, Chicken Pie and Afternoon Tea
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2020
Бананы, пицца и барбекю Bananas Barbecues: Bananas, Pizza and a BBQ
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2020
Морковь, бургеры и пикники Picnic Perfection: Carrots, Burgers and Picnics
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 2020
Грибы, сырные тосты и еда на вынос Takeout Takeover: Mushrooms, Cheese Toasties and a Take-Away
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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