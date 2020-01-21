В 1-м сезоне шоу «Безумно вкусно» примут участие повара-любители, которые собираются личным примером доказать, что отсутствие профессионального опыта – не преграда для воплощения в жизнь самых смелых кулинарных идей. В каждом выпуске три человека будут сражаться за золотое яблоко, которое является главной наградой на проекте. Им предстоит представить нетрадиционный взгляд на классическую кухню. Фрукты и овощи для блюд повара смогут выбрать самостоятельно, сорвав прямо с грядки. Конкурсанты приложат много усилий для того, чтобы удивить взыскательное жюри с многолетним стажем в ресторанном бизнесе.