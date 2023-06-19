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Постер к 1-му сезону сериала Операция «Престол»
Киноафиша Сериалы Операция «Престол» Сезоны Сезон 1

Operaciya «Prestol» 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция «Престол»»

В 1-м сезоне сериала «Операция «Престол» действие происходит в 1941 году, в период Отечественной войны. Советскую столицу собирается захватить вермахт, а в тылу агенты фашистской армии устраивают масштабный террор. Члены НКВД пытаются любыми способами нейтрализовать диверсантов и для этого решают организовать тайную операцию. Павел Нечай, сотрудник службы государственной безопасности, и учительница Ирина Воскресенская представляются семейной парой с монархическими взглядами. Разведчики должны создать подпольную организацию под названием «Престол», которая привлечет внимание нацистов.

Список серий 1-го сезона сериала «Операция «Престол»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2023
График выхода всех сериалов
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