В 1-м сезоне сериала «Операция «Престол» действие происходит в 1941 году, в период Отечественной войны. Советскую столицу собирается захватить вермахт, а в тылу агенты фашистской армии устраивают масштабный террор. Члены НКВД пытаются любыми способами нейтрализовать диверсантов и для этого решают организовать тайную операцию. Павел Нечай, сотрудник службы государственной безопасности, и учительница Ирина Воскресенская представляются семейной парой с монархическими взглядами. Разведчики должны создать подпольную организацию под названием «Престол», которая привлечет внимание нацистов.