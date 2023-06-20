В 1-м сезоне сериала «Немодельное агентство» Денис делает все возможное, чтобы обеспечить себе и своей избраннице Насте счастливое безбедное будущее. Но он всего лишь простой русский парень, без связей и влиятельных родственников, а девушка привыкла к роскоши. Однажды он узнает, что Настя тайно работает в эскорт-агентстве. В отчаянии она просит Дениса забыть ее, ведь он никогда не сможет зарабатывать достаточно денег для них обоих, а она не собирается бросать прибыльную, хоть и осуждаемую обществом жилу. Тогда парень решает открыть собственное агентство. Собрав первые «сливки», он хочет выкупить любимую у конкурентов.