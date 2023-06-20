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Постер к 1-му сезону сериала Немодельное агентство
Киноафиша Сериалы Немодельное агентство Сезоны Сезон 1

Nemodelnoe agentstvo 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Немодельное агентство»

В 1-м сезоне сериала «Немодельное агентство» Денис делает все возможное, чтобы обеспечить себе и своей избраннице Насте счастливое безбедное будущее. Но он всего лишь простой русский парень, без связей и влиятельных родственников, а девушка привыкла к роскоши. Однажды он узнает, что Настя тайно работает в эскорт-агентстве. В отчаянии она просит Дениса забыть ее, ведь он никогда не сможет зарабатывать достаточно денег для них обоих, а она не собирается бросать прибыльную, хоть и осуждаемую обществом жилу. Тогда парень решает открыть собственное агентство. Собрав первые «сливки», он хочет выкупить любимую у конкурентов.

Список серий сериала Немодельное агентство График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 июля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2023
График выхода всех сериалов
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