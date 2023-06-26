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Отзывы о сериале «Немодельное агентство»
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Максим Иваницкий
26 июня 2023, 20:12
Оценка
Хороший актёрский состав, сюжет, и сама же идея. Актуально для современности? Безусловно. На что сейчас люди только не готовы, ради денег. Здесь же показываются все моменты нелегального бизнеса, конкуренцию и проблемы с законами. Чувствую, дальше будет интереснейший триллер!
26 июня 2023, 20:12
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Марина Динаева
3 июля 2023, 21:53
Привлекло меня в первую очередь название фильма. Интересно было, что за сюжет, да и описание понравилось. В сериале показываются современная молодежь и обратная сторона легких денег. Мне понравилось, что явно выражены нотки триллера, прям захватывает порой. Сериал классный!
3 июля 2023, 21:53
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Анна Кулик
7 июля 2023, 21:10
Оценка
Задумка сериала очень даже актуальная. Да, есть моменты, которые порой вводят в ступор, но в целом интересно. Сюжетная линия закручена, так что скучать не придётся. Актёрский состав тоже на высшем уровне, особенно главные герои. Но все актёры играют хорошо, каждый из них внёс свой вклад в сюжет)
7 июля 2023, 21:10
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Инга Лапина
10 июля 2023, 21:56
Сериал заставляет посмотреть на жизнь и различные вопросы с разных сторон. Даже на вопросы морали и денег. Очень интересно, но в то же время смотрится легко. Мне и игра актеров понравилась, хотя я мало кого из каста изначально знала)
10 июля 2023, 21:56
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