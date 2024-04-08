В 1-м сезоне сериала «Киберпапа» в центре событий оказывается простой российский сварщик по имени Игнат. Его личная жизнь, до этого обстоявшая не лучшим образом, к пятидесяти годам неожиданно расцветает новыми красками. В судьбе мужчины появляется женщина-мечта, которой он без сомнений предлагает руку и сердце. Вот только сын новой супруги Сашка никак не может смириться с браком матери. Игнат решает поговорить с парнем на его молодежном языке и даже вступает в команду по киберспорту. Немолодой, но обаятельный игрок сразу привлекает внимание и становится главным героем мемов – «киберпапой» для современных подростков.