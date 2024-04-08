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Киберпапа 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Киберпапа
Киноафиша Сериалы Киберпапа Сезоны Сезон 1

Kiberpapa 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Киберпапа»

В 1-м сезоне сериала «Киберпапа» в центре событий оказывается простой российский сварщик по имени Игнат. Его личная жизнь, до этого обстоявшая не лучшим образом, к пятидесяти годам неожиданно расцветает новыми красками. В судьбе мужчины появляется женщина-мечта, которой он без сомнений предлагает руку и сердце. Вот только сын новой супруги Сашка никак не может смириться с браком матери. Игнат решает поговорить с парнем на его молодежном языке и даже вступает в команду по киберспорту. Немолодой, но обаятельный игрок сразу привлекает внимание и становится главным героем мемов – «киберпапой» для современных подростков.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Киберпапа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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