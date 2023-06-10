В 1-м сезоне сериала «Невидимая нить» наследница богатого и известного в городе промышленника Румянцева – Рада – попадает в аварию. Поблизости оказывается скромная выпускница детского дома Лада, которая не может пройти мимо чужой беды. Благодаря ее оперативной помощи Рада остается жива. Когда она приходит в себя, то выражает незнакомке благодарность за свое чудесное спасение и называет ее своей новой сестрой. Вскоре она приводит подругу в свой богатый дом, чтобы познакомить с огромной семьей. Сперва Лада, которая и мечтать о таком не могла, очень счастлива, но все осложняется, когда она влюбляется в жениха Рады.