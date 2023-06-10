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Постер к 1-му сезону сериала Невидимая нить
Киноафиша Сериалы Невидимая нить Сезоны Сезон 1

Nevidimaya nit 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимая нить»

В 1-м сезоне сериала «Невидимая нить» наследница богатого и известного в городе промышленника Румянцева – Рада – попадает в аварию. Поблизости оказывается скромная выпускница детского дома Лада, которая не может пройти мимо чужой беды. Благодаря ее оперативной помощи Рада остается жива. Когда она приходит в себя, то выражает незнакомке благодарность за свое чудесное спасение и называет ее своей новой сестрой. Вскоре она приводит подругу в свой богатый дом, чтобы познакомить с огромной семьей. Сперва Лада, которая и мечтать о таком не могла, очень счастлива, но все осложняется, когда она влюбляется в жениха Рады.

Список серий 1-го сезона сериала «Невидимая нить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2023
График выхода всех сериалов
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