Сериал «Невидимая нить» – это мелодрама о сложном переплетении двух судеб. Лада и Рада – две незнакомые и совершенно разные девушки. Первая выросла в детском доме и мечтает о семье. Вторая, напротив, – наследница богатого промышленника с огромным кланом родственников. Когда Рада попадает в аварию под окнами дома Лады, та доставляет ее в больницу и помогает спасти ее жизнь. В благодарность богатая девушка приводит сироту в свой дом и знакомит с семьей. Но этот поступок приводит к неожиданным последствиям…