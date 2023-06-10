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Киноафиша Сериалы Невидимая нить

Невидимая нить (2023 - 2023)

Nevidimaya nit 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Невидимая нить» – это мелодрама о сложном переплетении двух судеб. Лада и Рада – две незнакомые и совершенно разные девушки. Первая выросла в детском доме и мечтает о семье. Вторая, напротив, – наследница богатого промышленника с огромным кланом родственников. Когда Рада попадает в аварию под окнами дома Лады, та доставляет ее в больницу и помогает спасти ее жизнь. В благодарность богатая девушка приводит сироту в свой дом и знакомит с семьей. Но этот поступок приводит к неожиданным последствиям…

В ролях
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Мария Глазкова
Илья Древнов
Илья Древнов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Невидимая нить - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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