В 1-м сезоне сериала «Восточный Эдем» рыжеволосая девушка из Японии приезжает в Америку и отправляется посмотреть главную достопримечательность Вашингтона – Белый дом. Именно там Саки встречается с молодым парнем по имени Такидзаву, представшим перед ней в образе Адама. Помимо того, что на юноше нет никакой одежды, он держит в руках пистолет и мобильник. Такидзаву не может вспомнить ни одного факта из своей жизни. Не исключено, что он является опасным преступником или членом террористической группировки. Саки, которой не чуждо сострадание, отдает незнакомцу свое пальто. Вот только в нем остается ее паспорт и все имеющиеся у нее средства.