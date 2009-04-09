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Постер к 1-му сезону сериала Восточный Эдем
Киноафиша Сериалы Восточный Эдем Сезоны Сезон 1

Higashi no Eden 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восточный Эдем»

В 1-м сезоне сериала «Восточный Эдем» рыжеволосая девушка из Японии приезжает в Америку и отправляется посмотреть главную достопримечательность Вашингтона – Белый дом. Именно там Саки встречается с молодым парнем по имени Такидзаву, представшим перед ней в образе Адама. Помимо того, что на юноше нет никакой одежды, он держит в руках пистолет и мобильник. Такидзаву не может вспомнить ни одного факта из своей жизни. Не исключено, что он является опасным преступником или членом террористической группировки. Саки, которой не чуждо сострадание, отдает незнакомцу свое пальто. Вот только в нем остается ее паспорт и все имеющиеся у нее средства.

Список серий 1-го сезона сериала «Восточный Эдем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Как я встретила своего принца Finding a Prince
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2009
Грустный понедельник Melancholic Monday
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2009
Во время ночного сеанса Evening of the Late Show
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2009
Настоящая реальность. Воображаемая реальность Real Reality, Imaginary Reality
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2009
Я сейчас должна о другом думать Even Though Now is Not the Time to Think About Things Like That
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2009
К востоку от Эдема Eden of the East
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2009
Танцы чёрного лебедя Black Swan Dances
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2009
В поисках иголки в стоге сена Search for a Fore-Lost Journey
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2009
Кто убил Акиру Такедзаву A Man Too Transient
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2009
Кто убил Акиру Такедзаву Did Someone Kill Takizawa Akira?
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2009
Эдем продолжается The East That Goes On
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2009
График выхода всех сериалов
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