В 1-м сезоне сериала «Торчки» в небольшом американском городке Нестон-Берри живут подруги Сара и Элисон. Обе девушки употребляют алкоголь, а порой и кое-что посерьезнее, а компанию им составляет их приятель и сосед – жизнерадостный тусовщик по кличке Морфеус. Однажды в город возвращается старый друг ребят – паренек Кент, который несколько лет назад отправился покорять столицу в качестве модного диджея, но так и не достиг успехов. На вечеринке в честь его приезда Морфеус встречает в клубе своего «духа-проводника» – странное видение, воплощенное в образе «актера-спойлера» Шона Бина, который погибает почти во всех своих ролях.