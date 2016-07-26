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Постер к 1-му сезону сериала Торчки
Киноафиша Сериалы Торчки Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Торчки »

В 1-м сезоне сериала «Торчки» в небольшом американском городке Нестон-Берри живут подруги Сара и Элисон. Обе девушки употребляют алкоголь, а порой и кое-что посерьезнее, а компанию им составляет их приятель и сосед – жизнерадостный тусовщик по кличке Морфеус. Однажды в город возвращается старый друг ребят – паренек Кент, который несколько лет назад отправился покорять столицу в качестве модного диджея, но так и не достиг успехов. На вечеринке в честь его приезда Морфеус встречает в клубе своего «духа-проводника» – странное видение, воплощенное в образе «актера-спойлера» Шона Бина, который погибает почти во всех своих ролях.

Список серий 1-го сезона сериала «Торчки » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Таблетки девяностых Nineties Pills
Сезон 1 Серия 1
26 июля 2016
Одиссея The Odyssey
Сезон 1 Серия 2
26 июля 2016
Другой паб The Other Pub
Сезон 1 Серия 3
2 августа 2016
Ягодник The Berryman
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2016
День спуска Come Down Day
Сезон 1 Серия 5
16 августа 2016
Cекс-вечеринка Sex Party
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2016
График выхода всех сериалов
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