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Киноафиша Сериалы Торчки

Торчки (2016 - 2016)

Wasted 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал E4
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Торчки» – это сюрреалистичная комедия о четверке друзей, злоупотребляющих запрещенными галлюциногенными веществами. Кент – простой бездельник, не имеющий постоянной работы, но мечтающий стать легендарным диджеем. Элисон пытается завязать с алкоголем и наркотиками, чтобы сдать экзамен по вождению. Сара верит в легенды и городские байки. А Морфеус – тусовщик, проводящий все время в клубах. Однажды его посещает прозрение, и он находит своего духа-проводника… которым становится актер Шон Бин.

В ролях
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Элизабет Беррингтон
Элизабет Беррингтон
Дилан Эдвардс
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу
Дэнни Киррейн
Харриет Баллард
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Торчки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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