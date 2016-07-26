Сериал «Торчки» – это сюрреалистичная комедия о четверке друзей, злоупотребляющих запрещенными галлюциногенными веществами. Кент – простой бездельник, не имеющий постоянной работы, но мечтающий стать легендарным диджеем. Элисон пытается завязать с алкоголем и наркотиками, чтобы сдать экзамен по вождению. Сара верит в легенды и городские байки. А Морфеус – тусовщик, проводящий все время в клубах. Однажды его посещает прозрение, и он находит своего духа-проводника… которым становится актер Шон Бин.