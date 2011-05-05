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Постер к 2-му сезону сериала Психовилль
Киноафиша Сериалы Психовилль Сезоны Сезон 2

Psychoville 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Психовилль»

Во 2-м сезоне сериала «Психовилль» четыре мрачные истории разворачиваются на заброшенных руинах психиатрической больницы Равенхилл. Выжившие после взрыва в клинике Равенхилл воссоединяются во время похорон одного из них. Затем поиски пропавшего медальона продолжаются при помощи Кристофера Биггинса. Мистер Ломакс рассказывает больше о своем прошлом, и его ненависть к Тони Хэнкоку становится понятной. Тем временем Джереми Гуд ищет пропавшую библиотечную книгу. Опасность нарастает, а свидетелей становится слишком мало. Тилиф пытается разгадать секрет пропавшего медальона.

Список серий 2-го сезона сериала «Психовилль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выжившие Survivors
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2011
Ужин Dinner Party
Сезон 2 Серия 2
12 мая 2011
Хенкок Hancock
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2011
Саннивейл Sunnyvale
Сезон 2 Серия 4
26 мая 2011
Охота The Hunt
Сезон 2 Серия 5
2 июня 2011
Эндрюс Нанотех Andrews Nanotech
Сезон 2 Серия 6
6 июня 2011
График выхода всех сериалов
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