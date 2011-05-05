Во 2-м сезоне сериала «Психовилль» четыре мрачные истории разворачиваются на заброшенных руинах психиатрической больницы Равенхилл. Выжившие после взрыва в клинике Равенхилл воссоединяются во время похорон одного из них. Затем поиски пропавшего медальона продолжаются при помощи Кристофера Биггинса. Мистер Ломакс рассказывает больше о своем прошлом, и его ненависть к Тони Хэнкоку становится понятной. Тем временем Джереми Гуд ищет пропавшую библиотечную книгу. Опасность нарастает, а свидетелей становится слишком мало. Тилиф пытается разгадать секрет пропавшего медальона.