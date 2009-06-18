В 1-м сезоне сериала «Психовилль» действие происходит в нескольких английских графствах. Группа, на первый взгляд, не связанных между собой незнакомцев получает таинственное письмо. Загадочный аноним отправил им одну-единственную фразу: «Я знаю, что вы сделали». Слепого владельца замка в Йоркшире часто грабили – вероятно, это делал его помощник, бывший осужденный, назначенный социальными службами, Майкл Фрай. Страшный клоун мистер Джелли винит в своих неудачах предполагаемого отправителя записки, мистера Джолли. Карлик преуспевает в актерском ремесле, но несчастлив в любви.