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Постер к 1-му сезону сериала Психовилль
Киноафиша Сериалы Психовилль Сезоны Сезон 1

Psychoville 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Психовилль»

В 1-м сезоне сериала «Психовилль» действие происходит в нескольких английских графствах. Группа, на первый взгляд, не связанных между собой незнакомцев получает таинственное письмо. Загадочный аноним отправил им одну-единственную фразу: «Я знаю, что вы сделали». Слепого владельца замка в Йоркшире часто грабили – вероятно, это делал его помощник, бывший осужденный, назначенный социальными службами, Майкл Фрай. Страшный клоун мистер Джелли винит в своих неудачах предполагаемого отправителя записки, мистера Джолли. Карлик преуспевает в актерском ремесле, но несчастлив в любви.

Список серий 1-го сезона сериала «Психовилль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Шантаж Black Mail
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2009
Ломакс Lomax
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2009
Джелли Jelly
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2009
Дейвид и Морин David and Maureen
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2009
Джой Joy
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2009
Роберт Robert
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2009
Ревенхилл Ravenhill
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2009
График выхода всех сериалов
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