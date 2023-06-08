В 1-м сезоне сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона» будут зафиксированы победы и поражения велосипедистов из разных уголков земного шара, которые принимают участие в сложнейшем испытании – самой изнурительной велогонки 2022 года в мире. Участникам восьми команд непросто скрыть слезы от побед и поражений. Каждый их них намерен доказать, что является лучшим в этом соревновании. Поклонники велосипедного спорта узнают закулисные тайны легендарных команд и вместе с ними пройдут путь от подготовительного этапа до пересечения финальной черты в столице Франции. Эта история никого не оставит равнодушным.