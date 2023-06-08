Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Тур де Франс: В сердце пелотона
Киноафиша Сериалы Тур де Франс: В сердце пелотона Сезоны Сезон 1

Tour de France: Au cœur du peloton 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона»

В 1-м сезоне сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона» будут зафиксированы победы и поражения велосипедистов из разных уголков земного шара, которые принимают участие в сложнейшем испытании – самой изнурительной велогонки 2022 года в мире. Участникам восьми команд непросто скрыть слезы от побед и поражений. Каждый их них намерен доказать, что является лучшим в этом соревновании. Поклонники велосипедного спорта узнают закулисные тайны легендарных команд и вместе с ними пройдут путь от подготовительного этапа до пересечения финальной черты в столице Франции. Эта история никого не оставит равнодушным.

Список серий сериала Тур де Франс: В сердце пелотона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Большой старт Le grand départ
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2023
Добро пожаловать в ад Bienvenue en enfer
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2023
Давление страны Le poids d'une nation
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2023
Атака и контратака Attaque, contre-attaque
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2023
Безумная скорость À tombeau ouvert
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2023
План Б Plan B
Сезон 1 Серия 6
8 июня 2023
Всё ради победы Tout pour le podium
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2023
Дорога в Париж En route pour Paris
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2023
График выхода всех сериалов
Related video
«Возненавидел»: Леонов постоянно ссорился с сыном по нелепой причине
Тест: смогли бы вы выжить в мире сериала «Ривердейл»?
Пагубное пристрастие испортило жизнь Портоса: на старости лет скитался по съемным квартирам
Брат и сестра: вскрылась постыдная правда о браке Елизаветы II
Сказка с грустным концом: брак с миллионером обернулся для звезды «Руслана и Людмилы» горем
Греческая копия Демьяненко: как выглядит Шурик в новом «Иване Васильевиче»
Особенность советского Джинна мало кто замечал: неспроста отличается от американского
Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»
Все еще капризная принцесса, но с морщинами: Неелова даже в 76 лет очаровательна (фото)
Американцы украли советскую песню, и она затмила даже хиты «Битлз»: ушам не поверите
Чудный малыш по имени Максим: семья Курниковой стала еще больше
Рыбников прокололся: этот ляп в «Девчатах» игнорировали 60 лет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше