Во 2-м сезоне сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона» продолжается захватывающая и драматичная история о семи командах велосипедистов, которые соревнуются в самой изнурительной в мире велогонке 2022 года. От Арденн до перешейков Альп, вдоль автомобильных магистралей и проселочных дорог можно наблюдать вереницы трейлеров. Так стартует знаменитая велогонка «Тур де Франс». Со всего мира туда приезжают амбициозные спортсмены, которые готовы бросить вызов не только своим соперникам, но и самим себе. В этой истории будет все: смех, слезы, оглушительные победы и не менее сокрушительные поражения.