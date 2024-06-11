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Тур де Франс: В сердце пелотона 2023 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тур де Франс: В сердце пелотона
Киноафиша Сериалы Тур де Франс: В сердце пелотона Сезоны Сезон 2

Tour de France: Au cœur du peloton 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона»

Во 2-м сезоне сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона» продолжается захватывающая и драматичная история о семи командах велосипедистов, которые соревнуются в самой изнурительной в мире велогонке 2022 года. От Арденн до перешейков Альп, вдоль автомобильных магистралей и проселочных дорог можно наблюдать вереницы трейлеров. Так стартует знаменитая велогонка «Тур де Франс». Со всего мира туда приезжают амбициозные спортсмены, которые готовы бросить вызов не только своим соперникам, но и самим себе. В этой истории будет все: смех, слезы, оглушительные победы и не менее сокрушительные поражения.

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Список серий 2-го сезона сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кто не рискует, тот не пьет шампанское Qui ne risque rien…
Сезон 2 Серия 1
11 июня 2024
Третье место Le troisième homme
Сезон 2 Серия 2
11 июня 2024
Никакой жалости Sans pitié
Сезон 2 Серия 3
11 июня 2024
Для Джино Pour Gino
Сезон 2 Серия 4
11 июня 2024
Враг внутри L'ennemi intérieur
Сезон 2 Серия 5
11 июня 2024
Лидерство Domination
Сезон 2 Серия 6
11 июня 2024
Заезд камикадзе Mission Kamikaze
Сезон 2 Серия 7
11 июня 2024
Последний танец La dernière danse
Сезон 2 Серия 8
11 июня 2024
График выхода всех сериалов
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