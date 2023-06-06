В 1-м сезоне сериала «Бремя доказательств» в 1987 году Рон и Марджи Пандос проснулись и обнаружили, что их дочь Дженнифер пропала из своей спальни. Спустя десятилетия старший брат Дженнифер, Стивен, начинает думать, что родители несут ответственность за ее исчезновение. Он решает возобновить расследование. Пока сотрудники правоохранительных органов сосредоточены на Роне и Марджи, следователи тщательно изучают криминальное прошлое Рона, который побывал во Вьетнаме. Марджи предлагается неприкосновенность в обмен на показания против Рона. Когда появляется новая информация, расследование продолжается в неожиданном направлении.