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Постер к 1-му сезону сериала Бремя доказательств
Киноафиша Сериалы Бремя доказательств Сезоны Сезон 1

Burden of Proof
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бремя доказательств»

В 1-м сезоне сериала «Бремя доказательств» в 1987 году Рон и Марджи Пандос проснулись и обнаружили, что их дочь Дженнифер пропала из своей спальни. Спустя десятилетия старший брат Дженнифер, Стивен, начинает думать, что родители несут ответственность за ее исчезновение. Он решает возобновить расследование. Пока сотрудники правоохранительных органов сосредоточены на Роне и Марджи, следователи тщательно изучают криминальное прошлое Рона, который побывал во Вьетнаме. Марджи предлагается неприкосновенность в обмен на показания против Рона. Когда появляется новая информация, расследование продолжается в неожиданном направлении.

Список серий сериала Бремя доказательств График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2023
График выхода всех сериалов
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