В центре событий оказывается ветеран Вьетнамской войны по имени Рон Пандос, который много лет назад потерял свою сестру Марджи. Однажды он проснулся в родительском доме и выяснил, что она пропала. Этот факт стал настоящим ударом и для родителей Рона. Однако по прошествии многих лет главный герой приходит к шокирующему выводу, что его родители как-то связаны с исчезновением сестры. Он принимает решение провести собственное расследование, в ходе которого обнаруживает, что у всех есть темные тайны. В том числе у него самого.