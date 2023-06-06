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Постер сериала Бремя доказательств
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Киноафиша Сериалы Бремя доказательств

Бремя доказательств (2023 - …)

Burden of Proof 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается ветеран Вьетнамской войны по имени Рон Пандос, который много лет назад потерял свою сестру Марджи. Однажды он проснулся в родительском доме и выяснил, что она пропала. Этот факт стал настоящим ударом и для родителей Рона. Однако по прошествии многих лет главный герой приходит к шокирующему выводу, что его родители как-то связаны с исчезновением сестры. Он принимает решение провести собственное расследование, в ходе которого обнаруживает, что у всех есть темные тайны. В том числе у него самого.

Бремя доказательств - трейлер
Бремя доказательств  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Бремя доказательств - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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