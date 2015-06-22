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Постер к 3-му сезону сериала Мой безумный дневник
Киноафиша Сериалы Мой безумный дневник Сезоны Сезон 3

My Mad Fat Diary 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мой безумный дневник»

В 3-м сезоне сериала «Мой безумный дневник» действие происходит в 1998 году в Стэмфорде. История толстушки Рэй и ее друзей-подростков продолжается. Они планируют отпраздновать последнее лето вместе перед отъездом в университет. Рэй устраивается на работу в музыкальный магазин. Она не хочет, чтобы что-то менялось. У нее с Финном тяжелые времена, но новая подруга Рэй меняет ситуацию. Кестер считает, что Рэй больше не нужна терапия. Она пытается направить свою энергию на планы о будущем, но ее отвлекают мысли о Финне с Кэти. Помощь Кестер и неожиданные слова матери помогают Рэй иначе взглянуть на ситуацию. Она дает советы неуверенной в себе Хлое.

Список серий 3-го сезона сериала «Мой безумный дневник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кто такой Стэн Форд? Who is Stan Ford?
Сезон 3 Серия 1
22 июня 2015
Перемотка назад Rewind
Сезон 3 Серия 2
29 июня 2015
Вуду Voodoo
Сезон 3 Серия 3
6 июля 2015
График выхода всех сериалов
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