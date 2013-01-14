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Мой безумный дневник
Сезоны
Сезон 1
My Mad Fat Diary
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Мой безумный дневник»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Большой широкий мир
Big Bad World
Сезон 1
Серия 1
14 января 2013
Тронутый
Touched
Сезон 1
Серия 2
21 января 2013
Леди и джентльмены
Ladies and Gentlemen
Сезон 1
Серия 3
28 января 2013
Никогда никому ничего не говори
Don't Ever Tell Anyone Anything!
Сезон 1
Серия 4
4 февраля 2013
Это замечательная Рэй: Часть 1
It's a Wonderful Rae: Part 1
Сезон 1
Серия 5
11 февраля 2013
Это замечательная Рэй: Часть 2
It's a Wonderful Rae: Part 2
Сезон 1
Серия 6
18 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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