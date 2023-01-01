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Киноафиша Сериалы Инспектор Гаврилов Сезоны Сезон 1

Inspektor Gavrilov
Название Сезон 1
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Инспектор Гаврилов»

В 1-м сезоне сериала «Инспектор Гаврилов» в центре событий оказывается рецидивист по имени Саша Медный, который планирует совершить последнее ограбление и навсегда покончить с криминальным прошлым. Однако в этот момент его жизнь принимает неожиданный поворот. Спасаясь бегством от преследователей на поезде до Владивостока, главный герой присваивает себе имя и мундир соседа по купе — майора Гаврилова. После этого грабитель превращается в блюстителя порядка — руководителя полицейского управления в провинциальном городке под названием Усть-Шахтинск. Устраивая в этом месте свои порядки, Медный меняет уклад российской глубинки.

Список серий сериала Инспектор Гаврилов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
График выхода всех сериалов
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