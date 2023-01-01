В 1-м сезоне сериала «Инспектор Гаврилов» в центре событий оказывается рецидивист по имени Саша Медный, который планирует совершить последнее ограбление и навсегда покончить с криминальным прошлым. Однако в этот момент его жизнь принимает неожиданный поворот. Спасаясь бегством от преследователей на поезде до Владивостока, главный герой присваивает себе имя и мундир соседа по купе — майора Гаврилова. После этого грабитель превращается в блюстителя порядка — руководителя полицейского управления в провинциальном городке под названием Усть-Шахтинск. Устраивая в этом месте свои порядки, Медный меняет уклад российской глубинки.