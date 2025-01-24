Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Инспектор Гаврилов Новости

Новости о сериале «Инспектор Гаврилов»

Новости о сериале «Инспектор Гаврилов» Вся информация о сериале
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии 24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
Написать
24 января 2025 12:27
Виктор Добронравов знакомится с Викторией Заболотной в трейлере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
Виктор Добронравов знакомится с Викторией Заболотной в трейлере второго сезона «Инспектора Гаврилова» Продолжение хитовой комедии, стартовавшей в 2024 году.
Написать
23 января 2025 11:06
Виктора Добронравова застают врасплох в тизере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
Виктора Добронравова застают врасплох в тизере второго сезона «Инспектора Гаврилова» Шоу стало хитом стрим-сервиса START.
Написать
20 декабря 2024 10:29
Жулик Виктор Добронравов возглавляет полицейский отдел в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов»
Жулик Виктор Добронравов возглавляет полицейский отдел в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов» Рецидивист устраивает новые порядки в провинциальном городке.
Написать
29 декабря 2023 16:13
Аферист Виктор Добронравов притворяется полицейским в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов»
Аферист Виктор Добронравов притворяется полицейским в трейлере сериала «Инспектор Гаврилов» Украв мешок денег, главный герой оказывается начальником отделения полиции.
Написать
20 декабря 2023 17:04
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше