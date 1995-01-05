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Постер к 1-му сезону сериала Моя так называемая жизнь
Киноафиша Сериалы Моя так называемая жизнь Сезоны Сезон 1

My So-Called Life 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 19
Продолжительность сезона 15 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя так называемая жизнь »

 

В 1-м сезоне сериала «Моя так называемая жизнь» действие происходит в 90-е. Пятнадцатилетняя девочка по имени Анжела Чейз переживает невзгоды, которые знакомы многим ребятам в подростковом возрасте. Она сталкивается с проблемами в общении со взрослыми, родителями, преподавателями, друзьями и парнями. Анжела Чейз заводит дружбу с Райанн Графф и Рики Васкес. Дома между главной героиней и ее матерью возникают напряженные отношения. Райанн устраивает встречу Анжелы и Джордана под предлогом того, что Джордан продаст Анжеле поддельное удостоверение личности. Тем временем родители Анжелы отправляются на уроки бальных танцев.

Список серий 1-го сезона сериала «Моя так называемая жизнь » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
25 августа 1994
Танцующие в темноте Dancing in the Dark
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 1994
Стволы и сплетни Guns and Gossip
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 1994
Образ отца Father Figures
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 1994
Прыщ The Zit
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 1994
Замена The Substitute
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 1994
Почему Джордан не умеет читать Why Jordan Can't Read
Сезон 1 Серия 7
6 октября 1994
Незнакомцы в доме Strangers in the House
Сезон 1 Серия 8
20 октября 1994
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 9
27 октября 1994
Матери других людей Other People's Mothers
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 1994
Жизнь Брайана Life of Brian
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 1994
Самоуважение Self-Esteem
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 1994
Давление Pressure
Сезон 1 Серия 13
1 декабря 1994
В фургоне On the Wagon
Сезон 1 Серия 14
8 декабря 1994
Так называемые ангелы So-Called Angels
Сезон 1 Серия 15
22 декабря 1994
Решения Resolutions
Сезон 1 Серия 16
5 января 1995
Предательство Betrayal
Сезон 1 Серия 17
12 января 1995
Уикэнд Weekend
Сезон 1 Серия 18
19 января 1995
Мечты и обязанности In Dreams Begin Responsibilities
Сезон 1 Серия 19
26 января 1995
График выхода всех сериалов
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