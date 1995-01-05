В 1-м сезоне сериала «Моя так называемая жизнь» действие происходит в 90-е. Пятнадцатилетняя девочка по имени Анжела Чейз переживает невзгоды, которые знакомы многим ребятам в подростковом возрасте. Она сталкивается с проблемами в общении со взрослыми, родителями, преподавателями, друзьями и парнями. Анжела Чейз заводит дружбу с Райанн Графф и Рики Васкес. Дома между главной героиней и ее матерью возникают напряженные отношения. Райанн устраивает встречу Анжелы и Джордана под предлогом того, что Джордан продаст Анжеле поддельное удостоверение личности. Тем временем родители Анжелы отправляются на уроки бальных танцев.