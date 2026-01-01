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Награды и номинации «Моя так называемая жизнь»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
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