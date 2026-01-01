Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
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