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Постер к 1-му сезону сериала Эксклюзивный материал
Киноафиша Сериалы Эксклюзивный материал Сезоны Сезон 1

Scoop 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эксклюзивный материал»

В 1-м сезоне сериала «Эксклюзивный материал» действие происходит в Индии. В центре событий оказывается целеустремленная девушка, которая работает криминальным журналистом. Она всегда хотела делать нечто особенное, помогать людям и бороться за справедливость. Насильственная смерть известного журналиста заставляет ее взяться за расследование вместе с полицейскими Мумбаи. Главная героиня сталкивается с препятствиями и проблемами. Ее жизнь кардинальным образом меняется. Вполне возможно, что она когда-то уже совершила тот самый неправильный выбор и отныне не может его изменить.  

 

Список серий 1-го сезона сериала «Эксклюзивный материал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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