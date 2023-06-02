В 1-м сезоне сериала «Эксклюзивный материал» действие происходит в Индии. В центре событий оказывается целеустремленная девушка, которая работает криминальным журналистом. Она всегда хотела делать нечто особенное, помогать людям и бороться за справедливость. Насильственная смерть известного журналиста заставляет ее взяться за расследование вместе с полицейскими Мумбаи. Главная героиня сталкивается с препятствиями и проблемами. Ее жизнь кардинальным образом меняется. Вполне возможно, что она когда-то уже совершила тот самый неправильный выбор и отныне не может его изменить.