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Постер к 1-му сезону телешоу Звезды рулят
Киноафиша Сериалы Звезды рулят Сезоны Сезон 1

Zvezdy rulyat 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Звезды рулят»

В 1-м сезоне шоу «Звезды рулят» известным личностям предстоит показать себя в необычной роли. Они не будут петь или танцевать, как это принято в классических шоу, а станут управлять авто. Соревнование проходит между двумя командами, которым предстоит пройти несколько испытаний, а по итогам определится победитель. Участникам предстоит проходить полосу препятствий, стараясь не отвлечься на провокации ведущих, ездить на лимузине, работать на погрузчике, разбивать пиньяты при езде. Это первый проект на российском телевидении, превративший автомобильные соревнования в веселое развлечение.

Список серий 1-го сезона телешоу «Звезды рулят» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2019
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2019
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2019
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2019
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2019
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
12 июня 2019
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2019
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2019
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2019
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
26 июня 2019
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 июля 2019
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
3 июля 2019
График выхода всех сериалов
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