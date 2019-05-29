В 1-м сезоне шоу «Звезды рулят» известным личностям предстоит показать себя в необычной роли. Они не будут петь или танцевать, как это принято в классических шоу, а станут управлять авто. Соревнование проходит между двумя командами, которым предстоит пройти несколько испытаний, а по итогам определится победитель. Участникам предстоит проходить полосу препятствий, стараясь не отвлечься на провокации ведущих, ездить на лимузине, работать на погрузчике, разбивать пиньяты при езде. Это первый проект на российском телевидении, превративший автомобильные соревнования в веселое развлечение.