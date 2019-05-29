«Звезды рулят» – телевизионный проект канала «СТС». Видеоблогерша Вайпер Ника и ее соведущий, шоумен Лирник Антон, встретят своих знаменитых гостей. В этом шоу селебрити будут проявлять далеко не сценические таланты. Им предстоит управлять автомобилем, проходя испытания и выполняя дополнительные задачи, которые проверят, насколько они сосредоточены на вождении. В каждом выпуске участников ждет по три проверки на прочность, в которых они могут проявить себя как хорошие водители, однако не всем окажется это по силам. Главный приз представляет собой золотой домкрат, ради которого звезды пойдут на все.