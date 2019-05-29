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Постер телешоу Звезды рулят
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Киноафиша Сериалы Звезды рулят

Звезды рулят (2019 - 2019)

Zvezdy rulyat 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

«Звезды рулят» – телевизионный проект канала «СТС». Видеоблогерша Вайпер Ника и ее соведущий, шоумен Лирник Антон, встретят своих знаменитых гостей. В этом шоу селебрити будут проявлять далеко не сценические таланты. Им предстоит управлять автомобилем, проходя испытания и выполняя дополнительные задачи, которые проверят, насколько они сосредоточены на вождении. В каждом выпуске участников ждет по три проверки на прочность, в которых они могут проявить себя как хорошие водители, однако не всем окажется это по силам. Главный приз представляет собой золотой домкрат, ради которого звезды пойдут на все.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Звезды рулят - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
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