В 1-м сезоне шоу «Битва интерьеров» зрители увидят тех, кто готов меняться и менять пространство вокруг себя. В каждом выпуске – знакомство с двумя семьями, которые недовольны собственными квартирами и хотели бы это исправить. Они создадут собственный проект, посоветуются с профессиональными дизайнерами интерьеров и приступят к делу, самостоятельно выполняя ремонт и расстановку мебели. На задание им выделено всего 300 тысяч, а за рамки бюджета выходить запрещено. Та из семей, которая, по мнению экспертов, лучше всего справится с выполнением задания, получит эксклюзивный приз.