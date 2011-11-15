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Постер к 1-му сезону телешоу Битва интерьеров
Киноафиша Сериалы Битва интерьеров Сезоны Сезон 1

Bitva interierov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Битва интерьеров»

В 1-м сезоне шоу «Битва интерьеров» зрители увидят тех, кто готов меняться и менять пространство вокруг себя. В каждом выпуске – знакомство с двумя семьями, которые недовольны собственными квартирами и хотели бы это исправить. Они создадут собственный проект, посоветуются с профессиональными дизайнерами интерьеров и приступят к делу, самостоятельно выполняя ремонт и расстановку мебели. На задание им выделено всего 300 тысяч, а за рамки бюджета выходить запрещено. Та из семей, которая, по мнению экспертов, лучше всего справится с выполнением задания, получит эксклюзивный приз.

Список серий 1-го сезона телешоу «Битва интерьеров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2011
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2011
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2011
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2011
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2011
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2011
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2011
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
26 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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