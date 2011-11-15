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Постер телешоу Битва интерьеров
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Киноафиша Сериалы Битва интерьеров

Битва интерьеров (2011 - 2011)

Bitva interierov 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 5 часов 52 минуты

О чем телешоу

«Битва интерьеров» – необычное шоу, которое транслировалось на телеканале «СТС». В настоящей битве сойдутся две обычные семьи, которые будут заниматься ремонтом. Всего за неделю им предстоит полностью преобразовать одну комнату в своей квартире. Они будут руководствоваться собственными задумками, имея бюджет в 300 тысяч рублей и небольшую помощь со стороны специалистов. Семью, которая лучше всего справится с перевоплощением пространства, ждет приз – поездка по невероятно красивым европейским городам. В этом путешествии можно будет не только увидеть мир, но и почерпнуть вдохновение для следующего ремонта. Ведущая – Лена Перова.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Битва интерьеров - Сезон 1 Сезон 1
2011, 8 эпизодов
 
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