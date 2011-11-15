«Битва интерьеров» – необычное шоу, которое транслировалось на телеканале «СТС». В настоящей битве сойдутся две обычные семьи, которые будут заниматься ремонтом. Всего за неделю им предстоит полностью преобразовать одну комнату в своей квартире. Они будут руководствоваться собственными задумками, имея бюджет в 300 тысяч рублей и небольшую помощь со стороны специалистов. Семью, которая лучше всего справится с перевоплощением пространства, ждет приз – поездка по невероятно красивым европейским городам. В этом путешествии можно будет не только увидеть мир, но и почерпнуть вдохновение для следующего ремонта. Ведущая – Лена Перова.