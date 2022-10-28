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Постер к 1-му сезону телешоу Костя на колесах
Киноафиша Сериалы Костя на колесах Сезоны Сезон 1

Kostya na kolesah 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Костя на колесах»

В 1-м сезоне шоу «Костя на колесах»‎ заядлый путешественник Костя Раенок будет ездить по Крыму, чтобы посмотреть на природу, открыть для себя необычные локации и пообщаться с местными жителями. На своем пути он встретит немало интересных личностей, которые не мыслят свою жизнь за пределами родного полуострова. Это будут как случайные прохожие с интересными судьбами, так и достаточно известные люди, которые меняют мир к лучшему. Среди тех, кто примет участие в программе: создатель стрит-арта Павел Ртуе, знаток вин Павел Швец, владельцы ретритных центров Игорь Будников и Ирина Шевцова.

Список серий 1-го сезона телешоу «Костя на колесах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
11 ноября 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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