В 1-м сезоне шоу «Костя на колесах»‎ заядлый путешественник Костя Раенок будет ездить по Крыму, чтобы посмотреть на природу, открыть для себя необычные локации и пообщаться с местными жителями. На своем пути он встретит немало интересных личностей, которые не мыслят свою жизнь за пределами родного полуострова. Это будут как случайные прохожие с интересными судьбами, так и достаточно известные люди, которые меняют мир к лучшему. Среди тех, кто примет участие в программе: создатель стрит-арта Павел Ртуе, знаток вин Павел Швец, владельцы ретритных центров Игорь Будников и Ирина Шевцова.