Костя на колесах (2021 - 2022)

Документальный проект «Костя на колесах» – удивительная возможность познакомиться с достопримечательностями Крыма и его жителями. Костя Раенок решил объездить полуостров на велосипеде, попутно открывая для себя интересные локации. Программа расскажет не столько о красивых местах, сколько о людях. В своем приключении герой встречает интересных собеседников, которые готовы открыть ему душу, рассказать о своем деле и любви к родному краю. Костя будет интервьюировать местных виноделов, художников, рестораторов, серферов и обычных людей, каждый из которых является яркой индивидуальностью.