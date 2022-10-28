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Постер телешоу Костя на колесах
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Киноафиша Сериалы Костя на колесах

Костя на колесах (2021 - 2022)

Kostya na kolesah 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность телешоу 2 часа 48 минут

О чем телешоу

Документальный проект «Костя на колесах»‎ – удивительная возможность познакомиться с достопримечательностями Крыма и его жителями. Костя Раенок решил объездить полуостров на велосипеде, попутно открывая для себя интересные локации. Программа расскажет не столько о красивых местах, сколько о людях. В своем приключении герой встречает интересных собеседников, которые готовы открыть ему душу, рассказать о своем деле и любви к родному краю. Костя будет интервьюировать местных виноделов, художников, рестораторов, серферов и обычных людей, каждый из которых является яркой индивидуальностью.

В ролях
В ролях
Константин Раенок
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Костя на колесах - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
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