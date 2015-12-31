В 1-м сезоне шоу «2016: Предсказания» одно из предсказаний великой Ванги гласило, что в 2016 году человечество научится поворачивать время вспять и возвращать утерянную молодость. Это звучит безумно, но выясняется, что именно в этом году ученые действительно изобрели технологию, влияющую на старение и омоложение организма. Конец весны и начало лета 2016 звездочеты считают по-настоящему уникальным периодом. Это время способно изменить судьбы многих людей, если те смогут правильно приложить свою энергию и использовать имеющийся ресурс. А дети, рожденные в год Обезьяны по китайскому календарю, удивят своих родителей…