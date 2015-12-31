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Постер к 1-му сезону телешоу 2016: Предсказания
Киноафиша Сериалы 2016: Предсказания Сезоны Сезон 1

2016: Predskazaniya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон телешоу «2016: Предсказания»

В 1-м сезоне шоу «2016: Предсказания» одно из предсказаний великой Ванги гласило, что в 2016 году человечество научится поворачивать время вспять и возвращать утерянную молодость. Это звучит безумно, но выясняется, что именно в этом году ученые действительно изобрели технологию, влияющую на старение и омоложение организма. Конец весны и начало лета 2016 звездочеты считают по-настоящему уникальным периодом. Это время способно изменить судьбы многих людей, если те смогут правильно приложить свою энергию и использовать имеющийся ресурс. А дети, рожденные в год Обезьяны по китайскому календарю, удивят своих родителей…

Список серий 1-го сезона телешоу «2016: Предсказания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2015
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2015
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2015
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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