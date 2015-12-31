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Постер телешоу 2016: Предсказания
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Киноафиша Сериалы 2016: Предсказания

2016: Предсказания (2015 - 2015)

2016: Predskazaniya 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 3 часа 16 минут

О чем телешоу

«2016: Предсказания» – это шоу о самых притягательных и мистических загадках Вселенной. Если вы любите астрологию и гадания, зачитываетесь предсказаниями Ванги и Нострадамуса и хотите узнать, что ждет вас в грядущем году, то этот проект точно снят для вас! Альманах объединяет самые актуальные и удивительные предсказания 2016 года. Как солнечные и лунные затмения повлияют на судьбы разных знаков зодиака? Изобретет ли человечество технологию, возвращающую молодость? И какими вырастут дети, рожденные в этом году?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
2016: Предсказания - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
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