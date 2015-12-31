«2016: Предсказания» – это шоу о самых притягательных и мистических загадках Вселенной. Если вы любите астрологию и гадания, зачитываетесь предсказаниями Ванги и Нострадамуса и хотите узнать, что ждет вас в грядущем году, то этот проект точно снят для вас! Альманах объединяет самые актуальные и удивительные предсказания 2016 года. Как солнечные и лунные затмения повлияют на судьбы разных знаков зодиака? Изобретет ли человечество технологию, возвращающую молодость? И какими вырастут дети, рожденные в этом году?