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Киноафиша Сериалы Емеля Сезоны Сезон 1

Emelya
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Емеля»

В 1-м сезоне сериала «Емеля» в обычном российском полицейском участке служит капитан Емелин. Это принципиальный и честный сотрудник, который при этом не отличается покладистым характером. Полковник Хитрук, который руководит отделом, недолюбливает Емелю, зато коллеги считают его асом. И не зря! Герой готов на все ради раскрытия преступления. Его невозможно подкупить или запугать, а природная наблюдательность и нестандартное мышление помогают ему подмечать детали, недоступные другим детективам. Емеле помогают его напарник Васин, капитан Долбунов и эксперт-криминалист Маша Лихачева.

Список серий сериала Емеля График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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