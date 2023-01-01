В 1-м сезоне сериала «Емеля» в обычном российском полицейском участке служит капитан Емелин. Это принципиальный и честный сотрудник, который при этом не отличается покладистым характером. Полковник Хитрук, который руководит отделом, недолюбливает Емелю, зато коллеги считают его асом. И не зря! Герой готов на все ради раскрытия преступления. Его невозможно подкупить или запугать, а природная наблюдательность и нестандартное мышление помогают ему подмечать детали, недоступные другим детективам. Емеле помогают его напарник Васин, капитан Долбунов и эксперт-криминалист Маша Лихачева.