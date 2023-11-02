Во 2-м сезоне сериала «#ШКЛТ» продолжается скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале можно встретить как пародии на музыкальные хиты, рекламные ролики и трейлеры вымышленных фильмов, так и юмористические истории с сюжетом. Напомним, в предыдущем сезоне команда молодых героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы своими силами снять популярный телепроект. В новом сезоне герои вновь встретятся, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они справляются с трудностями, знакомятся с новыми друзьями, снимают скетчи, музыкальные видео и получают новые знания. Но без помощи взрослых им нелегко...