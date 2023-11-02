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Постер к 2-му сезону телешоу #ШКЛТ
Киноафиша Сериалы #ШКЛТ Сезоны Сезон 2

#ШКЛТ 6+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 13 минут
О чем 2-й сезон телешоу «#ШКЛТ»

Во 2-м сезоне сериала «#ШКЛТ» продолжается скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале можно встретить как пародии на музыкальные хиты, рекламные ролики и трейлеры вымышленных фильмов, так и юмористические истории с сюжетом. Напомним, в предыдущем сезоне команда молодых героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы своими силами снять популярный телепроект. В новом сезоне герои вновь встретятся, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они справляются с трудностями, знакомятся с новыми друзьями, снимают скетчи, музыкальные видео и получают новые знания. Но без помощи взрослых им нелегко...

Список серий телешоу #ШКЛТ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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