В 1-м сезоне шоу «#ШКЛТ» киноальманах для детей и о детях представляет собой не связанные между собой истории, героями которых стали обычные российские школьники. В нем снимались дети из разных уголков нашей необъятной родины. Проект включает два жанра. Это ситком и скетчком. В нем представлены небольшие музыкальные зарисовки, сюжетные истории, рекламные интеграции, исторические этюды. Что-нибудь по вкусу найдется для каждого. Все ситуации, которые представлены в сериале, нетрудно будет представить любому подростку. Есть образовательная составляющая, место для шуток и приключений.