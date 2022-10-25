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Постер к 1-му сезону телешоу #ШКЛТ
Киноафиша Сериалы #ШКЛТ Сезоны Сезон 1

#ШКЛТ 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «#ШКЛТ»

В 1-м сезоне шоу «#ШКЛТ» киноальманах для детей и о детях представляет собой не связанные между собой истории, героями которых стали обычные российские школьники. В нем снимались дети из разных уголков нашей необъятной родины. Проект включает два жанра. Это ситком и скетчком. В нем представлены небольшие музыкальные зарисовки, сюжетные истории, рекламные интеграции, исторические этюды. Что-нибудь по вкусу найдется для каждого. Все ситуации, которые представлены в сериале, нетрудно будет представить любому подростку. Есть образовательная составляющая, место для шуток и приключений.

Список серий телешоу #ШКЛТ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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