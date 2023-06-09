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Киноафиша Сериалы КликКлак шоу

КликКлак шоу (2023 - …)

КликКлак шоу 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 6 часов 24 минуты

О чем телешоу

«КликКлак шоу» – это телеверсия одноименного популярного ютьюб-проекта, в котором звезды проходят смешные и немыслимые испытания. Ведущий Руслан Усачев приглашает именитых гостей в специально подготовленный павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Героев ждут забеги по липкому полу, битвы в Колизее, купание в ледяном бассейне, гонки на ходунках и другие безумные эксперименты. Среди постоянных «испытуемых» Руслана: Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир и другие блогеры, а остальные гости шоу меняются.

КликКлак шоу - тизер
КликКлак шоу  тизер
В ролях
В ролях
Эльдар Джарахов
Эльдар Джарахов
Даня Крастер
Юрий Музыченко
Юрий Музыченко
Андрей Старый
Андрей Старый
Андрей Прокофьев
Илья Сатир
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Сезоны
КликКлак шоу - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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