«КликКлак шоу» – это телеверсия одноименного популярного ютьюб-проекта, в котором звезды проходят смешные и немыслимые испытания. Ведущий Руслан Усачев приглашает именитых гостей в специально подготовленный павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Героев ждут забеги по липкому полу, битвы в Колизее, купание в ледяном бассейне, гонки на ходунках и другие безумные эксперименты. Среди постоянных «испытуемых» Руслана: Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир и другие блогеры, а остальные гости шоу меняются.