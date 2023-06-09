В 1-м сезоне «КликКлак шоу» действие разворачивается в специально построенном павильоне в стиле «советского футуризма» и «шоколадной фабрики Вилли Вонки». В этом помещении подготовлены уникальные испытания силы, ловкости, отваги и чувства юмора, разработанные бывшим ведущим «Галилео» Даней Крастером. Среди них есть беговая дорожка с липким полом, гладиаторская арена, душ из насекомых, ледяной бассейн и многое другое. В каждом выпуске автор проекта Руслан Усачев экспериментирует над своими гостями, отправляя их на эти задания. Испытания проходят Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрей Прокофьев, а также приглашенные звезды.