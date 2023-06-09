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Постер к 1-му сезону телешоу КликКлак шоу
Киноафиша Сериалы КликКлак шоу Сезоны Сезон 1

КликКлак шоу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «КликКлак шоу»

В 1-м сезоне «КликКлак шоу» действие разворачивается в специально построенном павильоне в стиле «советского футуризма» и «шоколадной фабрики Вилли Вонки». В этом помещении подготовлены уникальные испытания силы, ловкости, отваги и чувства юмора, разработанные бывшим ведущим «Галилео» Даней Крастером. Среди них есть беговая дорожка с липким полом, гладиаторская арена, душ из насекомых, ледяной бассейн и многое другое. В каждом выпуске автор проекта Руслан Усачев экспериментирует над своими гостями, отправляя их на эти задания. Испытания проходят Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрей Прокофьев, а также приглашенные звезды. 

Список серий телешоу КликКлак шоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
21 июля 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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