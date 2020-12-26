Во 2-м сезоне сериала «Еще одну и спать» ведущие Александра Нелюбина и Егор Москвитин вновь берутся за дело. На этот раз их ожидает разбор таких знаменитых телесериалов, как «Третий день», «Отыграть назад», «Противостояние», «Душегубы» и многие другие. В чем секрет непревзойденной популярности легендарного ситкома «Друзья»? Чем так цепляет все поколения скандальный проект «Эйфория»? Что особенно удалось создателям «Карнивал Роу», а в чем современные любители фэйри капитально провалились? На эти и другие вопросы дадут ответы приглашенные эксперты – кинокритики, режиссеры, актеры и блогеры.