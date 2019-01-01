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Постер к 1-му сезону телешоу Еще одну и спать
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Еще одну и спать Сезоны Сезон 1

Еще одну и спать 18+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Еще одну и спать»

В 1-м сезоне шоу «Еще одну и спать» в студию приходят именитые российские кинокритики, блогеры и представители современной отечественной киноиндустрии. Каждый выпуск программы посвящен обсуждению того или иного сериала. Обычно ведущие Александра Нелюбина и Егор Москвитин выбирают самые громкие, новые или суперпопулярные телепроекты. Цель шоу – сэкономить время зрителей и дать им наиболее полное представление о каждом проекте, не используя спойлеры. Герои рассказывают о сюжете сериала и особенностях его съемок, поясняют, кому он может понравиться, а кого будет раздражать и на что нужно обратить внимание при просмотре.

Список серий 1-го сезона телешоу «Еще одну и спать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2019
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2019
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2019
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2019
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2019
График выхода всех сериалов
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