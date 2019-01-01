В 1-м сезоне шоу «Еще одну и спать» в студию приходят именитые российские кинокритики, блогеры и представители современной отечественной киноиндустрии. Каждый выпуск программы посвящен обсуждению того или иного сериала. Обычно ведущие Александра Нелюбина и Егор Москвитин выбирают самые громкие, новые или суперпопулярные телепроекты. Цель шоу – сэкономить время зрителей и дать им наиболее полное представление о каждом проекте, не используя спойлеры. Герои рассказывают о сюжете сериала и особенностях его съемок, поясняют, кому он может понравиться, а кого будет раздражать и на что нужно обратить внимание при просмотре.