В 1-м сезоне сериала «Зарядка с Царевной» в центре событий вновь оказывается знакомая зрителям девочка – непоседливая и забавная Царевна из Тридевятого царства. Несмотря на корону и титул, она ничем не отличается от любого российского ребенка: она тоже любит играть, веселиться, пробовать вкусности, а иногда и капризничать. На этот раз Царевна, ее родители Царь и Царица и их любимая дворцовая собака научат ребят делать утреннюю зарядку и вести здоровый образ жизни. Поддержать тело в тонусе вовсе не сложно и даже очень весело! Нужно только запомнить несколько зажигательных движений и подпевать вместе!