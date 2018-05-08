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Постер к 1-му сезону телешоу Зарядка с Царевной
Киноафиша Сериалы Зарядка с Царевной Сезоны Сезон 1

Зарядка с Царевной 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 18 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Зарядка с Царевной»

В 1-м сезоне сериала «Зарядка с Царевной» в центре событий вновь оказывается знакомая зрителям девочка – непоседливая и забавная Царевна из Тридевятого царства. Несмотря на корону и титул, она ничем не отличается от любого российского ребенка: она тоже любит играть, веселиться, пробовать вкусности, а иногда и капризничать. На этот раз Царевна, ее родители Царь и Царица и их любимая дворцовая собака научат ребят делать утреннюю зарядку и вести здоровый образ жизни. Поддержать тело в тонусе вовсе не сложно и даже очень весело! Нужно только запомнить несколько зажигательных движений и подпевать вместе!

Список серий 1-го сезона телешоу «Зарядка с Царевной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2018
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2018
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
22 мая 2018
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2018
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2018
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2018
График выхода всех сериалов
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