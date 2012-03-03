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Постер к 1-му сезону сериала Белая гвардия
Киноафиша Сериалы Белая гвардия Сезоны Сезон 1

Белая гвардия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белая гвардия»

В 1-м сезоне сериала «Белая гвардия» события разворачивается в непростом 1918 году, в разгар Гражданской войны. Киев захватывает армия Петлюры. Участниками и невольными свидетелями тяжелых политических событий становятся дети семьи Турбиных – Алексей, Елена и Николка. Оккупированный немецкими войсками украинский город становится прибежищем огромного количества русских интеллигентов и солдат, которые стремительно покидают РСФСР. В кабинете гетмана Всея Украины полковник Картузов сообщает, что положение украинской столицы весьма шаткое. Вся дивизия теперь поддерживает Петлюру.

Список серий 1-го сезона сериала «Белая гвардия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая серия
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2012
Вторая серия
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2012
Третья серия
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2012
Четвертая серия
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2012
Пятая серия
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2012
Шестая серия
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2012
Седьмая серия
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2012
Восьмая серия
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2012
График выхода всех сериалов
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