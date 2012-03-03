В 1-м сезоне сериала «Белая гвардия» события разворачивается в непростом 1918 году, в разгар Гражданской войны. Киев захватывает армия Петлюры. Участниками и невольными свидетелями тяжелых политических событий становятся дети семьи Турбиных – Алексей, Елена и Николка. Оккупированный немецкими войсками украинский город становится прибежищем огромного количества русских интеллигентов и солдат, которые стремительно покидают РСФСР. В кабинете гетмана Всея Украины полковник Картузов сообщает, что положение украинской столицы весьма шаткое. Вся дивизия теперь поддерживает Петлюру.