Постеры сериала «Белая гвардия»

«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии

«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости

Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому»

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница