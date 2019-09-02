В 1-м сезоне сериала «Север» в центре событий оказывается одаренный инженер по имени Петр Свобода, ответственно относящийся к своей работе. Он тратит на проекты больше времени и сил, чем его коллеги, и никогда не одобряет бракованные детали, но именно за это его не любит начальник. Нечестному бизнесмену невыгодно делать все на совесть, ему удобнее подкупить комиссию и подвергнуть людей опасности. Разочаровавшись в этой порочной системе, Петр решает сменить специализацию. Он проходит обучение и становится полицейским. Но и здесь старый конфликт не дает ему спокойной жизни. Бывший шеф оказывается фигурантом одного из уголовных дел…