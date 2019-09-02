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Постер к 1-му сезону сериала Север
Киноафиша Сериалы Север Сезоны Сезон 1

Sever 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Север »

В 1-м сезоне сериала «Север» в центре событий оказывается одаренный инженер по имени Петр Свобода, ответственно относящийся к своей работе. Он тратит на проекты больше времени и сил, чем его коллеги, и никогда не одобряет бракованные детали, но именно за это его не любит начальник. Нечестному бизнесмену невыгодно делать все на совесть, ему удобнее подкупить комиссию и подвергнуть людей опасности. Разочаровавшись в этой порочной системе, Петр решает сменить специализацию. Он проходит обучение и становится полицейским. Но и здесь старый конфликт не дает ему спокойной жизни. Бывший шеф оказывается фигурантом одного из уголовных дел…

Список серий 1-го сезона сериала «Север » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Помогать и защищать Pomáhat a chránit
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2019
Столкновение интересов Střet zájmů
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2019
Враги государства Nepřátelé státu
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2019
Открытая война Otevřená válka
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2019
Правосудие Justice
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2019
Только ветер Jenom vítr
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2019
График выхода всех сериалов
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