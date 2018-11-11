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Постер к 1-му сезону телешоу Hello! Звезды
Киноафиша Сериалы Hello! Звезды Сезоны Сезон 1

Hello! Звезды 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Hello! Звезды»

В 1-м сезоне шоу «Hello! Звезды» журналисты приходят в гости к российским знаменитостям и приоткрывают двери их личной жизни для телезрителей. Новая роль, третий брак, четвертый развод, долгожданный ребенок, контракт мечты с голливудской студией – ничего не укроется от цепкого взгляда светской львицы Светланы Бондарчук и ее команды. Многолетний редактор популярного глянцевого журнала Hello! теперь не только пишет, но и рассказывает в эфире обо всех новостях из жизни звезд. Она посещает их квартиры, особняки, съемочные площадки, репетиционные точки и звукозаписывающие студии, чтобы не упустить ничего интересного.

Список серий 1-го сезона телешоу «Hello! Звезды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2018
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2018
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2018
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2018
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2018
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2019
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2019
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
18 февраля 2019
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2019
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2019
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2019
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2019
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
7 апреля 2019
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
22 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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