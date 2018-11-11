В 1-м сезоне шоу «Hello! Звезды» журналисты приходят в гости к российским знаменитостям и приоткрывают двери их личной жизни для телезрителей. Новая роль, третий брак, четвертый развод, долгожданный ребенок, контракт мечты с голливудской студией – ничего не укроется от цепкого взгляда светской львицы Светланы Бондарчук и ее команды. Многолетний редактор популярного глянцевого журнала Hello! теперь не только пишет, но и рассказывает в эфире обо всех новостях из жизни звезд. Она посещает их квартиры, особняки, съемочные площадки, репетиционные точки и звукозаписывающие студии, чтобы не упустить ничего интересного.