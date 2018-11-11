Hello! Звезды (2018 - 2019)

Ведущая шоу «Hello! Звезды» – светская львица, модель и главный редактор популярного глянцевого журнала Светлана Бондарчук. Она уже более 15 лет первой узнает все светские сплетни и делится ими с аудиторией Hello!… теперь и в формате телепередачи! Кто из знаменитостей в очередной раз женится на молодой актрисе? Кому приходится непросто из-за экономического кризиса или политической ситуации? А кто, напротив, представляет собой идеал успешной карьеры и семейной жизни? Светлана возьмет интервью у всех звезд!