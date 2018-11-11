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Постер телешоу Hello! Звезды
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Киноафиша Сериалы Hello! Звезды

Hello! Звезды (2018 - 2019)

Hello! Звезды 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 5 часов 36 минут

О чем телешоу

Ведущая шоу «Hello! Звезды» – светская львица, модель и главный редактор популярного глянцевого журнала Светлана Бондарчук. Она уже более 15 лет первой узнает все светские сплетни и делится ими с аудиторией Hello!… теперь и в формате телепередачи! Кто из знаменитостей в очередной раз женится на молодой актрисе? Кому приходится непросто из-за экономического кризиса или политической ситуации? А кто, напротив, представляет собой идеал успешной карьеры и семейной жизни? Светлана возьмет интервью у всех звезд!

В ролях
В ролях
Светлана Бондарчук
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Hello! Звезды - Сезон 1 Сезон 1
2018, 14 эпизодов
 
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