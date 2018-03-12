В 1-м сезоне шоу «Муж напрокат» героями становятся семейные пары, отношения которых, казалось бы, давно изжили себя. Постоянные ссоры на пустом месте, разбросанные по квартире носки, недовольство друг другом – одним словом, развод не за горами. Однако у супругов появляется возможность поставить брак «на паузу» и временно заменить свою вторую половинку на того человека, которого они считают идеальным партнером. Так, утомленная домохозяйка на несколько дней станет рублевской женой, а многодетный папаша сможет съездить в отпуск с юной красоткой-чайлдфри. Но понравится ли это им самим? Психолог Инна Чудинова проследит за чистотой и безопасностью эксперимента.