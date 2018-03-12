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Постер телешоу Муж напрокат
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Киноафиша Сериалы Муж напрокат

Муж напрокат (2018 - 2018)

Муж напрокат 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

«Муж напрокат» – это экспериментальное психологическое реалити-шоу о семейной жизни. Каждая пара рано или поздно проживает период, когда хочется послать все к черту и снять с пальца кольцо. Но действительно ли мелкие ссоры и надоевший быт стоят того, чтобы разрушать многолетние отношения? Психолог Инна Чудинова дает парам возможность почувствовать вкус жизни друг без друга. Один из супругов на несколько дней получает взамен своей второй половинки чужого, но «идеального» партнера. К чему это приведет?

В ролях
В ролях
Инна Чудинова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Муж напрокат - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
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