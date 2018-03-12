«Муж напрокат» – это экспериментальное психологическое реалити-шоу о семейной жизни. Каждая пара рано или поздно проживает период, когда хочется послать все к черту и снять с пальца кольцо. Но действительно ли мелкие ссоры и надоевший быт стоят того, чтобы разрушать многолетние отношения? Психолог Инна Чудинова дает парам возможность почувствовать вкус жизни друг без друга. Один из супругов на несколько дней получает взамен своей второй половинки чужого, но «идеального» партнера. К чему это приведет?